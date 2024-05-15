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Konya'da TIR, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde TIR'ın şarampole devrildiği kazada şoför Emre Tekin hayatını kaybetti, yanındaki Yunus Emre Vural yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Bulgurluk mevkisinde meydana geldi. Emre Tekin yönetimindeki 31 ALE 111 plakalı TIR, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Tekin olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Yunus Emre Vural yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vural, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin'in cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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