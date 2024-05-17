Kocaeli'de kahreden yangın: 7 yaşındaki Hazal hayatını kaybetti

Yangın, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle Radar Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede çıktı. Evde hamile S.D. ile erkek çocukları M.D. (5) ve M.D. ile kızı Hazal Demir'in bulunduğu sırada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Anne, yangın sırasında 2 oğlunu evden çıkaırken, Hazal mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen anne S.D. ve çocukları M.D. ile M.D.’yi ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürdü. Yangın söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde evde mahsur kalan Hazal'ın hareketsiz yattığı görüldü.

Sağlık ekipleri, Hazal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve çevresinde incelemelerde bulundu. 4’üncü çocuğuna hamile olan anne S.D. ve 2 erkek çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba F.D.’nin ise yangın sırasında işte olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.