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Kız meselesi' kavgasında 16 yaşındaki Kadem Can öldürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'kız meselesi' nedeniyle çıkan kavgada E.K.D. (20), Kadem Can Çiçek'i (16) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. 'Kız meselesi' nedeniyle husumetli olan Kadem Can Çiçek ile E.K.D. konuşmak için bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada E.K.D., tabanca ile Çiçek'i göğsünden vurdu.

E.K.D. kaçarken, ağır yaralanan Çiçek yoldan geçen bir minibüs şoförü tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çiçek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze Gebze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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