Kılıç: “İş bilmez muhalefete bırakılmayacaktır”

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı 'terörü kaynağında bertaraf etme' stratejisi, en çok bölgemizde bir terörist devleti kurma hesabı yapanları rahatsız etmektedir." diye konuştu.

Yeni harekatlarla Türkiye'nin geleceğini güvence altına alacaklarını dile getiren Kılıç, "Söz konusu terörle mücadele, ülkemizin bekası, milletimizin huzuru ve güvenliği olduğunda kimliği ne olursa olsun herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda." ifadesini kullandı.

"Türkiye'yi tekrar emperyalistlerin boyunduruğu altına almak isteyenlerin tezgahına gelmeyeceğiz" diyen Kılıç, suni gündemlerle vakit ve enerjilerinin çalınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Şehirlerin sorunlarını çözebilecek tek iradenin, AK Parti belediyeciliği olduğunun altını çizen Kılıç, "AK Parti belediyeciliği, aynı zamanda kapsamlı bir hizmet siyasetidir. Herkes bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Hizmet ve eser siyaseti doğrultusunda, AK Parti, sahayı, asla iş bilmez muhalefete bırakmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, dirençli ekonomi, dirençli toplum, dirençli şehir anlayışı ile Cumhur İttifakı olarak 81 ilin tamamını hizmet belediyeciliğiyle tanıştıracaklarını dile getirdi.