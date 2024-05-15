KGK'nın konuğu, eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin oldu

KGK'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen program KGK Başkanı Mehmet Ali Dim'in açılış konuşması ile başladı.

Çetin'in siyasi alandaki tecrübelerinin altını çizen Dim, "Kısa bir ara verdiğimiz Ankara Sohbetleri'ne yeniden başlıyoruz. Sayın Çetin'e davetimizi kabul edip bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmasına dış politikada yaşanan gelişmelerle başlayan Çetin, Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne dış politikanın seyrinde yaşanan dönüm noktalarına değindi.

Konukların sorularını yanıtlayan Çetin, Afganistan konusundaki tecrübelerini aktardı. Afganların Türk ve Türkiye dostu olduğuna değinen Çetin, "Afgan halkı kadar Türkiye'yi seven bir halk görmedim. 30 Ağustos'ta oradaki generaller gururdan, heyecandan ağlardı dedi."

Afganistan ABD'nin askeri harcamalara ayırdığı bütçeyi eğitim ve altyapıya ayirmadığını söyleyen Çetin, "ABD yıkmada çok başarılıdır fakat yapmada yok." şeklinde konuştu.

Afganistan'ın vekalet savaşlarına sahne olduğunu vurgulayan Çetin, "Batı dünyası Vietnam'ın rövanşını Afganistan üzerinden aldı." dedi.

İç politikadaki gelişmelere de değinen Çetin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e lider diyebilir misiniz" sorusu üzerine ise "Biraz bekleyelim" şeklinde cevap verdi.

Siyasetteki "yumuşama" dönemine ilişkin konuşan Çetin, AK Parti ile CHP arasındaki diyaloğun gelişmesinin Türk siyaseti için oldukça faydalı olduğunu söyleyerek, "Bu iki partinin bir gün mutlaka hükümet olması gerekir." diye konuştu.