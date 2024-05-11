Kayserispor'un uçağına 2 kez yıldırım düştü

Süper Lig ekibi Kayserispor, deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı için Kayseri Havalimanı'ndan uçağa bindi. Havalanan uçağa bir süre sonra 2 kez yıldırım isabet etti.

Bunun üzerine uçak Kayseri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Kayserispor Sözcüsü Samet Koç, “Değerli kamuoyu; Fenerbahçe takımı ile karşılaşacak Kayserispor'umuzun İstanbul seferini yapan uçağına 2 kez yıldırım isabet etti, Erkilet havalimanına dönen uçakta test süreçleri devam etmektedir. Oyuncularımızın durumu iyi ve kafilemiz havalimanında seferin yeniden düzenlenmesini beklemektedir. Camiamıza büyük geçmiş olsun" dedi.

Kayserispor kafilesi, havalimanında uçağın yeniden havalanmasını bekledi. Kontrol edilen uçakta herhangi bir hasarın oluşmadığı belirlendi. Bunun üzerine aynı uçak 1 saat sonra yeniden kalkış yaptı. Uçağın 20.45'te İstanbul'da olması bekleniyor.