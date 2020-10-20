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Karabağ'da tarihi an

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki köylerden birinde, 28 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Köyün adı, güvenlik önlemleri gerekçesiyle açıklanmadı.

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki bir köyde, 28 yıl sonra ilk kez minarelerden ezan sesi yükseldi.

Azerbaycan askerleri, tarihi anı ölümsüzleştirmek için kameralarına sarıldı.

Yaşadıkları sevinç ise gözlerinden okunuyordu.

Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle açıklanmadı.

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