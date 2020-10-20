Karabağ'da tarihi an
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki köylerden birinde, 28 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Köyün adı, güvenlik önlemleri gerekçesiyle açıklanmadı.
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki bir köyde, 28 yıl sonra ilk kez minarelerden ezan sesi yükseldi.
Azerbaycan askerleri, tarihi anı ölümsüzleştirmek için kameralarına sarıldı.
Yaşadıkları sevinç ise gözlerinden okunuyordu.
Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle açıklanmadı.
Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli şehrinde 27 sene sonra ezan okundu.#Azerbaycan pic.twitter.com/OO0Hx2xbZ2— EHA MEDYA (@eha_medya) October 19, 2020
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