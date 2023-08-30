Japonya Başbakanı Kişida'dan Cahit Aral taktiği!

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasıyla kamuoyunda artan endişeleri gidermek için öğle yemeğinde deniz mahsulü tüketti.

Japon Başbakanın bu hareketiyle ülkedeki deniz ürünleri hakkındaki endişeleri gidermeyi amaçladığı düşünülüyor.

Sadece deniz ürünü değil, pirinç de yemiş

Konuyla ilgili Japon kaynaklarından yapılan resmi açıklamalarda Kişida'nın sadece deniz ürünü değil, nükleer felakete maruz kalan Fukuşima'da hasat edilen pirinci de yediği açıklandı.

Cahit Aral taktiği

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun bu hareketi akıllara Çernobil felaketinden sonra radyasyona karşı halka güven vermek için gazetecilerin karşısında çay içen eski bakan Cahit Aral'ı getirdi.

Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Çernobil faciası sonrası çay içmekte tereddüt eden halka güven vermek için Rize’de, 12 Ağustos 1986’da düzenlediği basın toplantısında çay içmişti.

Cahit Aral kanserden mi öldü?

Cahit Aral'ın kanserden öldüğü gibi yaygın bir yanlış bilgi var. Aral, 1 Kasım 2011'de 84 yaşında, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Fukuşima'nın atık su boşaltma süreci

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki depremin ardından gelen tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi tahliye dilmişti.

Kazanın ardından zarar gören reaktörlerin soğutulması için içlerine su basılmaya başlanmış ve atık su zamanla santralin içinde birikmeye başlamıştı.

Temmuz 2023'te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın onayıyla atık suyun denize tahliyesi başlatılmıştı.i.