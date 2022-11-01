İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor!

Anadolu yakasında TEM Otoyolu'ndaki trafik, Kadıköy istikametinde Bostancı köprüsüne kadar yoğun seyrediyor.

TEM Ankara istikametinde Acıbadem bağlantısı ile Çamlıca gişeler arasında trafik yoğunluğu devam ediyor.

D100 Karayolu'nda Uzunçayır Maltepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu mevcut.

Şile yolunda Altunizade'den başlayan trafik yoğunluğu, Ümraniye'ye kadar ulaşıyor.

Avrupa Yakasında ise Edirne İstikametinde parsellerde başlayan trafik, Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Beşiktaş-Ortaköy gidiş ve dönüş istikameti, E-5 Mecidiyeköy yönü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

D100 Karayolu, TEM, otogar, hal yolu ile diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

Bu arada, özellikle Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerindeki duraklarda yolcular yoğunluk oluşturuyor.

Şehrin ana arterlerinde akşam mesaisinden sonra başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) cep trafik uygulamasına göre saat 19.35'te yüzde 63 olarak ölçüldü.