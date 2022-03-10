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Isparta'da korkunç kaza! Tır, kavşakta bekleyen araçları biçti

Isparta'da tırın kavşakta bekleyen araçlara çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Metin Demir yönetimindeki 07 MRY 30 plakalı tır, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşakta bekleyen araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirmelere göre kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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