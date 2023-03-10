İspanyol polis taraftara saldırdı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Sevilla'ya konuk oldu.

Mücadele devam ederken İspanyol polisi skandal harekete imza attı.

Tezahürat yapan Fenerbahçeli bir grup taraftar arasından bir taraftarı aşağı çeken polis daha sonra taraftarın yüzüne şiddet uyguladı.

Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra kısa sürede tepki topladı.