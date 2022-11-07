İmar Affı 2023’e kaldı!

Milyonlarca kişinin merakla beklediği İmar Affı olarak bilinen düzenleme BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından 25 Temmuz 2022 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. Daha önce 2018’de yapılan İmar Barışı sürecinde yapı kayıt belgesi almasına rağmen mağdur olmuş olanları gerekçe olarak öne sürülen kanun teklifi, 11 Ekim 2022’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelmişti.

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Son 20 yılda 8 defa çıkan imar affı, seçim sürecinde tekrar gündeme geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu düzenleme için gözler TBMM’ye çevrildi. Ancak Destici’nin verdiği kanun teklifi torba kanunlar ve ardından gelen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu komisyonun gündemine alındı. Ayrıca bunların ardından EYT ve Sözleşmeli Personele kadro düzenlemesinin bu yıl tamamlanmadan çıkması gerektiği için öncelikle yer alıyor. Bu süreçte İmar Affı olarak nitelendirilen teklifin görüşülmesinin en erken Ocak sonunu bulması bekleniyor.

Kanun teklifi neyi kapsıyor?

Destici’nin TBMM’ye sunduğu yasa teklifi bu şekliyle kanunlaşırsa, daha önce çıkan imar affının süresi 31 Aralık 2018’den 31 Aralık 2022’ye uzatılmış olacak. Böylece İmar Barışı’nın tarihi 2022 yılının sonuna kadar getirmiş olacak. Destici teklifinin gerekçesinde:

“ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla Yapı Kayıt Belgesi başvuruları için daha önce belirlenmiş sürelerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılması ve daha önce bu sürelerden kaynaklı belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idari işlemlerin ve para cezalarının iptal edilmesi” ifadelerine yer veriyordu.

Destici’nin iki maddelik; “İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” şöyle:

MADDE 1- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar Kanununun geçici 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2017" ibaresi "30/7/2022" şeklinde, "31/10/2018" ibaresi "31/10/2022" şeklinde ve "31/12/2018" ibaresi "31/12/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 26- Bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici 16’ncı madde uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alıp anılan maddede belirlenen süre kayıtlarına aykırılık nedeniyle belgeleri iptal edilenler hakkında 32’nci ve 42’nci maddeler uyarınca tesis edilen idari işlemler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iptal edilir, tahsil edilemeyen idari para cezaları terkin edilir, tahsil edilmiş olanlar ilgililere iade edilir. Birinci cümle kapsamındaki kişiler hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davaları düşer, mahkûm olunan cezalar bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar."

Herkesi kapsar mı?

Ancak TBMM’de genel görüş, 2018 yılında çıkan İmar Barışı’nda yapı kayıt belgesi olmasına rağmen Google Eart üzerinden yapılan tespitlerde arsası üzerinde yapısı gözükmediği için kanun dan faydalanamayanları kapsaması. Bu nedenle teklifteki geçerlilik tarihinin 31 Aralık 2022 olma ihtimalinin olmadığını belirten yetkililer, bir düzenleme yapılırsa da bunun kesinlikle koruma altındaki kırsal kesimleri ve kıyı şeritlerini kapsamayacağının da altını çiziyorlar.

Ajans Haber-Ünsal ERGEL