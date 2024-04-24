İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı! Sağlık durumu nasıl?

Türk Hava Yolları'nın (THY) İzmir-İstanbul seferini icra eden TK2337 sefer sayılı TC-LJF kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı, kalkış için yapılan kontrollerin tamamlanmasının ardından 21.45 sıralarında kapıdan ayrıldı.

Uçaktaki yolcular arasında yer alan tarihçi ve yazar İlber Ortaylı, uçağın kalkışından hemen önce rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi harekete geçti ve pilot kalkışı iptal edip kapıya dönme kararı aldı.

Doktorun yaptığı ilk müdahalenin ardından ciddi bir sorun bulunmadı ancak Ortaylı'nın tansiyon problemi olduğu belirlendi. Son kontrollerde uçuşa engel bir durum olmadığı görülerek kaptan pilot kalkışı gerçekleştirdi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

THY'nin İzmir-İstanbul uçuşu İlber Ortaylı’nın rahatsızlanması sonucu gecikmeli olarak gerçekleşti. Son yapılan açıklamada İlber Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.