AjansHaber.com.tr Gündem İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 terörist daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fox Tv ile yollarını ayırdı, Halk TV'ye geçti
Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi!
Aydın Ayaydın'ın vukuatları bitmiyor!
Ukraynalı çocuklara Türkçe eğitimi veriliyor!
Bakan Kurum, o projenin detaylarını açıkladı
Sahil Güvenlik Mezuniyet Töreninde konuştu
Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı