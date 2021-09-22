İkinci el otomotiv piyasası yeniden hareketlendi

Yaz tatilinin sona ermesi, eğitim- öğretim döneminin açılması ve koronavirüs salgını nedeniyle insanların toplu taşımayı tercih etmekten kaçınması yeni araç ihtiyacını beraberinde getiriyor. Çip krizi nedeniyle ÖTV matrah düzenlemesinin sağladığı indirimden yararlanamayan tüketici sıfır araç bulmakta zorluk çekiyor.

Telefon, bilgisayar ve otomotiv üretiminde kullanılan çiplerin malzeme yetersizliği nedeniyle talebi karşılayamaması sıfır otomotiv piyasasını durma noktasına getirdi. Sıfır araç almak için aylarca sıra beklemek zorunda kalan müşteriler ikinci ele yöneldi.

İkinci el piyasasında "al-satçı" olarak isimlendirilen piyasa spekülatörlerinin fiyatları şişirmesi ve sıfırda yaşanan araç kıtlığı nedeniyle mecburen ikinci ele yönelen müşteriler artan fiyatlardan şikayetçi oldu. İkinci el düşük modelli bazı araçların, ÖTV matrah indiriminin ardından sıfır model araçların fiyatını geçtiği görüldü.