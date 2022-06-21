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HDP Kocaeli kongresinde "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı

HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Haziran'da yakalanan şüpheli S.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

HDP Kocaeli İl Başkanlığınca 19 Haziran'da gerçekleştirilen kongrede konuşmacı olan ve salonda bulunan kişileri sözde "Kürdistan şehitleri" için saygı duruşuna davet eden S.Y. "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan gözaltına alınmıştı.

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