Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarına 16.000 kişinin başvurduğunu belirtti.

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Bayramın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu.

Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek."