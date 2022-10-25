Haliç metrosunda yangın!

Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Haliç metro istasyonundaki olayı görenlerden alınan bilgilere göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi. Elektrik kablolarının alev alması yangına sebep oldu.

İhbarlar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu.

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" duyurusu yapıldı.