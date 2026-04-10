Türkiye genelinde soğuk ve yağış alarmı: Kar, sağanak ve don riski kapıda

Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı ve soğuk hava dalgasına karşı Meteoroloji uyardı. Birçok bölgede sağanak ve kar görülürken, bazı illerde kuvvetli yağış, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, çığ ve zirai don riski öne çıkıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi’nde Çanakkale hariç olmak üzere, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, ayrıca Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor.

Ülke genelinde yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülürken iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ve Osmaniye, Hatay ile Bayburt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kar, buzlanma ve çığ etkili olacak

Uzmanlar, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağını bildiriyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riski ve kar erimesine bağlı tehlikeler bulunuyor.

Yetkililer, Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

Zirai donmlara karşı vatandaşlara uyarı yapıldı

Bu geceden itibaren Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don riskinin etkili olacağı bildirildi.

Yetkililer, özellikle çiftçiler ve üreticiler başta olmak üzere tüm vatandaşların zirai don tehlikesine karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Uzmanlar, tüm bu hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

