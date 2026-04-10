İsrail’in, Lübnan’a saldırıları yine en çok çocukları etkiliyor

UNICEF, son saldırıların yarattığı tahribata dair çarpıcı veriler paylaştı. Bölgesel ateşkes haberlerinin beklendiği sırada düzenlenen İsrail hava saldırılarında, sadece bir günde 33 çocuk hayatını kaybetti ve 153 çocuk yaralandı.

Lübnan genelinde ise 2 Mart'tan bu yana öldürülen veya yaralanan çocuk sayısı 600'e ulaştı. Enkaz altından çıkarılan çocukların yanı sıra, hala kayıp olan veya ailelerinden ayrı düşen çocuklara dair raporlar gelmeye devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısı bir milyonu aşarken, bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor.

Lübnan’da toplumsal yapı çöküyor

Lübnan genelinde yerinden edilen 1 milyondan fazla kişinin yaklaşık 390 binini çocuklar oluşturuyor. Aileler, bombardımanlar nedeniyle toplumsal yapının çöktüğü bölgelerden kaçmaya çalışıyor.

UNICEF, uluslararası hukuka atıfla çocukların ve sivillerin her koşulda korunması gerektiğinin altını çizerek çatışmalara derhal son verilmesi ve özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde geniş alan etkili patlayıcı silahların kullanımının durdurulması çağrısında bulundu.