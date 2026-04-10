AjansHaber Gündem Ankara-AB hattında kritik temas: ABD-İran ateşkesi masada

Ankara-AB hattında kritik temas: ABD-İran ateşkesi masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin son durumunu ve küresel etkilerini değerlendirdi.

Yayınlama Tarihi:
Ankara-AB hattında kritik temas: ABD-İran ateşkesi masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmenin ana gündemini Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ilan edilen 15 günlük geçici ateşkes süreci oluşturdu. Taraflar, ateşkesin sahadaki yansımalarını ve bölgesel dengelere etkisini ele aldı.

Görüşmede söz konusu sürecin uluslararası arenaya yansımaları da değerlendirildi. İki yetkili, ateşkesin küresel ölçekte doğurabileceği siyasi ve ekonomik sonuçlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Diplomatik temasın, bölgedeki gerilimin seyrine ilişkin uluslararası koordinasyon açısından önem taşıdığı vurgulandı.

