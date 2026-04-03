AjansHaber Gündem Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" kısmına ekleme yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararları kapsamında listelenen kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 1 sayılı listede değişikliğe gidildi. Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan düzenlemeye göre, “DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” listesine Uganda uyruklu Hamidah Nabagala ile Irak uyruklu Sami Jasim Muhammad Jaata Al-Jaburi ve Abd El Hamid Salim İbrahim Brukan Al-Khatouni eklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Erdoğan–Zelenskiy görüşmesi Dolmabahçe’de başladı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
Pezeşkiyan’dan uluslararası sağlık kuruluşlarına çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum"
Aydın'da toprak kayması sonucu üç ev tahliye edildi
İsrail ordusu: “Asker açığı nedeniyle mevcut durum sürdürülemez, daha fazla asker için yasa gerekiyor”
Enerji, gıda ve finans piyasalarında “savaş” depremi
Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliklerine ev sahipliği yaptı
Işıkhan’dan genç istihdamına destek paketi
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, görevden uzaklaştırıldı
