Terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 3 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararları kapsamında listelenen kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli 1 sayılı listede değişikliğe gidildi. Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan düzenlemeye göre, “DEAŞ ve El Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler” listesine Uganda uyruklu Hamidah Nabagala ile Irak uyruklu Sami Jasim Muhammad Jaata Al-Jaburi ve Abd El Hamid Salim İbrahim Brukan Al-Khatouni eklendi.