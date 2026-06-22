Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı’nda konuşacak

Özel’in grup toplantısında konuşma kararı, TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda partinin kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından netleşti. Görüşmede, “görevden alınan il başkanları”, “olağanüstü kurultay sürecinde atılacak adımlar” ve partinin planladığı “saha ziyaretleri” gibi başlıklar ele alındı. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Özel’in haftalık Meclis grup toplantısında konuşmasına karar verildi.

Kılıçdaroğlu TBMM’ye başvuru yapmayacak

CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu hafta da grup toplantısı düzenlemek için TBMM’ye başvuruda bulunmayacağı belirtildi.

Meclis grubu yerine parti genel merkezindeki çalışmalara ağırlık vereceği öğrenilen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 23 Haziran Salı günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi’ni (PM) toplama kararı aldı.

Programa göre Kılıçdaroğlu, salı günü saat 11.00’de kendi yönetimindeki MYK üyeleriyle bir araya gelecek. Bu toplantının ardından saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.