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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması"nda konuşuyor.

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