03 Temmuz 2026 Cuma
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Toprağın ve doğanın sunduğu her imkan bir nimettir”
13:29 Deniz Göktaş’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: “Dini değerleri aşağılama kastım kesinlikle yok”
AjansHaber Gündem Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı

Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı

Yurt dışı tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Komedyen Deniz Göktaş, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından Cumhurbaşkanına hakaret ile halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yayınlanma
14
Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı

Yurt dışı tatilinden dönen Komedyen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen Göktaş, savcılıkta ifade verdi.

Savcılık, Göktaş’ı Cumhurbaşkanına hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Sulh ceza hakimliği, Göktaş’ın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma, sosyal medyada paylaştığı videolarda suç unsuru tespit edildiği gerekçesiyle başlatılmıştı.

#Deniz Göktaş
Deniz Göktaş’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: “Dini değerleri aşağılama kastım kesinlikle yok”
Deniz Göktaş’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı: “Dini değerleri aşağılama kastım kesinlikle yok”
#Gündem / 03 Temmuz 2026
Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı
Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı
#Gündem / 02 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
İstanbul’a 2. Marmaray: Kuzey Demiryolu Geçişi’nde kritik eşik aşıldı
İstanbul’a 2. Marmaray: Kuzey Demiryolu Geçişi’nde kritik eşik aşıldı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Orman yangınlarının en büyük nedeni “ihmal” oldu
Orman yangınlarının en büyük nedeni “ihmal” oldu
Spor
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Ekonomi
Türkiye’nin şehircilik modeli Mekke’ye taşınıyor: “Hayat Mekke”de lansman hazırlığı
Türkiye’nin şehircilik modeli Mekke’ye taşınıyor: “Hayat Mekke”de lansman hazırlığı
Şifa Hastanesi Müdürü: "Gazze’de ölümlerin başlıca nedeni artık çöken sağlık sistemi"
Şifa Hastanesi Müdürü: "Gazze’de ölümlerin başlıca nedeni artık çöken sağlık sistemi"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “İran halkının acılarını yürekten paylaşıyoruz”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “İran halkının acılarını yürekten paylaşıyoruz”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.