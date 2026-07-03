Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı

Yurt dışı tatilinden dönen Komedyen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen Göktaş, savcılıkta ifade verdi.
Savcılık, Göktaş’ı Cumhurbaşkanına hakaret ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Sulh ceza hakimliği, Göktaş’ın tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma, sosyal medyada paylaştığı videolarda suç unsuru tespit edildiği gerekçesiyle başlatılmıştı.