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AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanı Fidan konuşuyor

Dışişleri Bakanı Fidan konuşuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

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