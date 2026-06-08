Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10’uncu Toplantısı kapsamında diplomatik temaslarını sürdürdü.

İstanbul’da ikili temas

İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı marjında Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bölgesel konular ele alındı

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ve Bayramov, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir toplantı yaptı. Görüşme, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10’uncu Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirildi.