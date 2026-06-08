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AjansHaber Gündem Filyos Çayı’nda aranan CHP’li Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı

Filyos Çayı’nda aranan CHP’li Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı

Karabük’te Filyos Çayı’na düşerek akıntıya kapılan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’den acı haber geldi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Erten’in cansız bedeni bulundu.

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Filyos Çayı’nda aranan CHP’li Mustafa Erten’in cansız bedenine ulaşıldı

Olayın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında, ekipler Erten’in bulunduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta çalışma yürüttü. Saat 09.30 sıralarında yapılan kontrollerde, Erten’in cansız bedenine bir hidroelektrik santralinin kapağına takılmış halde ulaşıldı.

Otopsi için morga kaldırıldı

Bot yardımıyla sudan çıkarılan Erten’in cenazesi, olay yerinde savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk işlemlerin ardından detaylı otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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