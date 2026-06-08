A Milli Takım’ın altın çağı: 2002 Dünya Kupası’nda gelen tarihi başarı

Türk futbolunun hafızasında özel bir yere sahip olan 2002 FIFA Dünya Kupası, A Milli Takım için tarihi bir dönemeç oldu. Uzun yıllar sonra Dünya Kupası sahnesine çıkan ay-yıldızlı ekip, turnuvaya yalnızca katılmakla kalmadı; grup aşamasından çıkıp yarı finale kadar yükselerek dünya futbolunda dikkat çeken takımlardan biri haline geldi.

Dünya Kupası yolculuğu play-off zaferiyle başladı

A Milli Takım, 2002 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde İsveç, Slovakya, Makedonya, Moldova ve Azerbaycan ile aynı grupta yer aldı. Grup mücadelesini İsveç’in ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, doğrudan Dünya Kupası bileti alamadı ve play-off turuna kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, play-off turunda Avusturya ile eşleşti. İlk maçta deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden Türkiye, rövanşta İstanbul’da oynanan karşılaşmayı 5-0 kazandı. Toplamda 6-0’lık skorla rakibini geçen A Milli Takım, 2002 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

Grup aşamasında rakipler Brezilya, Kosta Rika ve Çin oldu

A Milli Takım, 2002 Dünya Kupası’nda C Grubu’nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile eşleşti. Türkiye, turnuvadaki ilk maçında Brezilya’ya 2-1 mağlup oldu.

İkinci maçta Kosta Rika ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşmasında Çin’i 3-0 yenerek puanını 4’e yükseltti. Brezilya’nın Kosta Rika’yı mağlup etmesiyle Türkiye, averajla gruptan ikinci sırada çıktı ve son 16 turuna yükseldi.

Japonya galibiyetiyle çeyrek final kapısı açıldı

Türkiye, son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden Japonya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Miyagi’de oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu galibiyet, Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki tarihi yürüyüşünün en kritik eşiklerinden biri oldu. A Milli Takım, ev sahibi ekip karşısında aldığı sonuçla turnuvada son 8 takım arasına kaldı.

Senegal karşısında tarihi yarı final bileti

A Milli Takım, çeyrek finalde turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Senegal ile karşılaştı. Normal süresi golsüz tamamlanan mücadelede Türkiye, uzatma bölümünde bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi. Türkiye’nin bu başarısı, 2002 Dünya Kupası’nın en dikkat çeken hikayelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Final yolunda rakip yine Brezilya oldu

Türkiye’nin yarı finaldeki rakibi, grup aşamasında da karşılaştığı Brezilya oldu. Saitama’da oynanan mücadelede A Milli Takım, rakibine 1-0 mağlup olarak finale yükselme şansını kaybetti.

Brezilya, turnuvanın sonunda Almanya’yı yenerek şampiyonluğa ulaşırken, Türkiye finalin kapısından döndü. Ay-yıldızlı ekip için artık hedef, üçüncülük maçıydı.

Dünya üçüncülüğüyle gelen tarihi başarı

A Milli Takım, üçüncülük maçında ev sahibi Güney Kore ile karşılaştı. Türkiye, mücadeleyi 3-2 kazanarak 2002 FIFA Dünya Kupası’nı üçüncü sırada tamamladı.

Bu sonuç, Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edildi. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez yer aldığı turnuvada yarı final oynadı ve organizasyonu dünya üçüncüsü olarak bitirdi.

Gözler 2026 Dünya Kupası’na çevrildi

A Milli Takım, 2002’de elde ettiği dünya üçüncülüğünün ardından uzun yıllar Dünya Kupası sahnesinden uzak kaldı. Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesindeki hazırlık sürecinde ise Kuzey Makedonya’yı 4-0, Venezuela’yı da 2-1 mağlup ederek turnuva öncesi moral buldu.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye, D Grubu’nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında 14 Haziran 2026’da Türkiye saatiyle 07.00’de Avustralya ile karşılaşacak.