Buca Belediye Başkan Vekili 12 Haziran’da seçilecek

Valilikten yapılan açıklamada, Duman’ın Anayasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının 7 Haziran 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, belediye başkan vekilinin seçilmesi amacıyla yasal sürecin başlatıldığı belirtilerek, Belediye Meclisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00’da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda olağanüstü toplanacağı bildirildi.
Valilik açıklamasında, “Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 12 Haziran 2026 Cuma günü saat 16.00’da Buca Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Buca Belediyesi ve belediyeye bağlı iştiraklere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yolsuzluk iddialarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülmüştü.
Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 62 şüpheliden 54’ü yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında Görkem Duman’ın da bulunduğu 42 kişi 5 Haziran’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
Mahkeme, 12 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.