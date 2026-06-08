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09:56 Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı
AjansHaber Gündem Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan CHP’li İzmir Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Editör
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Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet’ suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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