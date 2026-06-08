Algoritmalar gündemi nasıl belirliyor?

Türkiye’de özellikle genç kuşakların haber tüketim alışkanlıkları incelendiğinde, gündemin artık editör masalarında değil, sosyal medya platformlarının görünmez kodlarında şekillendiği görülüyor. Reuters Enstitüsü Dijital Haber Raporu 2025, TÜİK verileri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) istatistikleri ve sektörel raporlar, haber tüketiminde yaşanan dönüşümün boyutlarını ortaya koyuyor.

Haberin kapısı sosyal medya oldu

Reuters Enstitüsünün 2025 Dijital Haber Raporuna göre Türkiye’de, haber tüketiminde sosyal medya platformlarının ağırlığı geleneksel medya kanallarının önüne geçmiş durumda. Özellikle 18-24 yaş grubunda haberle ilk karşılaşma noktası olarak sosyal medya uygulamaları öne çıkıyor.

Rapora göre genç kullanıcılar, gün içerisinde haber sitelerine doğrudan gitmek yerine Instagram, YouTube, X, TikTok ve benzeri platformlarda karşılarına çıkan içerikler üzerinden gündemi takip ediyor. Bu durum, haber gündeminin editöryal tercihlerden çok platform algoritmalarının tercihleri doğrultusunda şekillenmesine neden oluyor.

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan rapor, dünya genelinde de benzer bir eğilime işaret ediyor. Kullanıcılar artık haberi aktif olarak aramak yerine, algoritmaların önlerine çıkardığı içerikler aracılığıyla tüketiyor.

Türkiye, dünyanın en bağlantı halindeki toplumlarından biri

Türkiye İstatistik Kurumunun, 2025 yılı hane-halkı bilişim teknolojileri verilerine göre internet kullanım oranı her geçen yıl artış gösteriyor. İnternet erişimi bulunan hane oranı yüzde 90’ın üzerinde seyrederken genç nüfusta kullanım oranları çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

BTK’nın, Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri raporları da mobil internet kullanımındaki büyümenin sürdüğünü ortaya koyuyor. Geniş bant abone sayılarındaki artış, mobil veri tüketimindeki yükseliş ve akıllı telefon penetrasyonunun yaygınlaşması, dijital haber tüketimini günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getiriyor.

Türk Telekom’un, yatırımcı ilişkileri kapsamında yayımladığı sektör verileri de video temelli içerik tüketiminin hızla yükseldiğine işaret ediyor. Bu durum özellikle kısa video formatları üzerinden yayılan haber içeriklerinin etkisini artırıyor.

Gündemi editörler değil algoritmalar mı belirliyor?

İletişim bilimlerinde yarım asrı aşkın süredir kullanılan Gündem Belirleme Kuramı, medyanın hangi konuların önemli olduğunu kamuoyuna aktardığını savunuyor. Ancak sosyal medya çağında kullanıcıların karşısına çıkan içerikleri artık insan editörlerden çok yapay zeka destekli öneri sistemleri sıralıyor.

Reuters Enstitüsünün son raporu, kullanıcıların haberle karşılaşma biçimlerinin önemli ölçüde değiştiğini gösteriyor. Platformlar kullanıcıların ilgi alanlarını, izleme sürelerini, etkileşim davranışlarını ve geçmiş tercihlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş haber akışları oluşturuyor.

Bu durum, aynı gün içinde farklı kullanıcıların tamamen farklı gündemlerle karşılaşmasına yol açıyor. Bir kullanıcı ekonomik gelişmeleri görürken başka bir kullanıcı diplomatik krizlerden habersiz kalabiliyor. Böylece ortak kamusal gündem parçalanırken bireysel gündemler öne çıkıyor.

Habere güven geriliyor

Reuters Enstitüsü 2025 Dijital Haber Raporunun, Türkiye bölümünde dikkat çeken başlıklardan biri de haberlere duyulan güvenin düşüklüğü oldu.

Reuters verilerine göre Türkiye’de haberlere güven düzeyi uzun yıllardır düşük seviyelerde seyrediyor. Kullanıcıların önemli bölümü çevrim içi ortamda karşılaştıkları bilgilerin doğruluğu konusunda şüphe duyuyor.

Bu tablo, algoritmaların öne çıkardığı içeriklerin doğruluğuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Kullanıcılar bir yandan habere sosyal medya üzerinden ulaşırken diğer yandan gördükleri bilginin güvenilir olup olmadığını sorguluyor.

Uzmanlar, algoritmaların temel önceliğinin kamu yararı değil kullanıcı etkileşimi olduğunu vurguluyor. Daha fazla yorum, paylaşım ve izlenme getiren içerikler sistem tarafından daha görünür hale getirilebiliyor.

Kısa videolar yeni ana haber bültenine dönüşüyor

Reuters Enstitüsünün, 2024 ve 2025 raporları karşılaştırıldığında video içeriklerin yükselişinin sürdüğü görülüyor. Özellikle genç kullanıcılar uzun haber metinleri yerine kısa videolar ve özet içeriklerle bilgi edinmeyi tercih ediyor.

TikTok benzeri dikey video formatlarının yaygınlaşması, haber kuruluşlarını da içerik stratejilerini değiştirmeye yöneltiyor. Geleneksel haber kurumları artık yalnızca internet sitesi veya televizyon ekranı için değil, algoritmaların görünür kıldığı kısa video formatları için de içerik üretiyor.

Bu dönüşüm, haberciliğin anlatım biçimini etkilediği kadar kamuoyunun gündem oluşturma süreçlerini de yeniden şekillendiriyor.

Ortak gündemin geleceği tartışılıyor

Araştırmalar, dijital platformların haber erişimini kolaylaştırdığını ancak aynı zamanda kamusal tartışma alanını daha parçalı hale getirdiğini gösteriyor.

Geçmişte milyonlarca insan aynı ana haber bültenini izlerken bugün her kullanıcı farklı bir haber akışıyla karşılaşıyor. Böylece klasik gündem belirleme mekanizması yerini algoritmik gündem belirlemeye bırakıyor.

Türkiye’de internet erişiminin yaygınlaşması, mobil bağlantı kapasitesinin büyümesi ve genç nüfusun yoğun sosyal medya kullanımı dikkate alındığında bu dönüşümün önümüzdeki yıllarda daha da belirginleşmesi bekleniyor.

İletişim araştırmacıları açısından ise temel soru değişmiyor; “Toplum neyi konuşuyor?”

Ancak artık bu soruya verilecek yanıtın içinde yalnızca medya kuruluşları değil, görünmez algoritmalar da yer alıyor. Gündemi belirleyen güç merkezleri değişirken, Türkiye’de gençlerin haberle kurduğu ilişki de iletişim teorilerinin yeniden yorumlanmasını gerektiren yeni döneme işaret ediyor.