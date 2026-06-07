Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sıfır Atık Forumu kapanışında küresel iklim mesajı

Uluslararası katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun kapanışında kapsamlı bir hitap gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şu ifadelerle başladı:

“Uluslararası kuruluşların saygıdeğer temsilcileri, akademi, sivil toplum ve iş dünyasının kıymetli mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Medeniyetimizin cümle kapısı olan Aziz İstanbul’da, Sıfır Atık Forumu’nun kapanışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden foruma teşrif eden konuklarımızın her birine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.”

Formun kapsamına ilişkin değerlendirme

Forumun içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Döngüsel ekonomiden iklim dostu üretim modellerine, atığın ekonomik değere dönüştürülmesinden kaynak verimliliğine kadar pek çok önemli başlığın ele alındığı forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sıfır Atık Vakfımız ve bakanlıklarımız başta olmak üzere, bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında, iki gün önce idrak ettiğimiz Dünya Çevre Günü’nüzü ve yine yedi gün boyunca çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçirdiğimiz İstanbul Sıfır Atık Haftası’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Hem çocuklarımızın hem de ziyaretçilerin çevre ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığını artıran Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de aynı şekilde hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

Uluslararası katılım vurgusu

Uluslararası katılıma dikkat çeken Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

“183 ülkeden 120’yi aşkın bakanı, 200’ün üzerinde belediye başkanını ve 500’den fazla uluslararası paydaşı bir araya getiren bu platformu son derece kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlik teşkilatlarından özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından politika yapıcılara, akademisyenlerden karar vericilere kadar 5 binin üzerinde katılımcının iştirak ettiği bu forum, Türkiye’nin çevre diplomasisinde ulaştığı yüksek seviyenin açık bir göstergesidir. Forumun bir diğer özelliği de yalnızca teorik düzeydeki tartışmalara değil, somut, uygulanabilir ve ölçülebilir çözüm önerilerine odaklanmasıdır. Gerek kapsamı, gerek metodu, gerekse mahiyeti itibarıyla Sıfır Atık Forumu’nun var olan potansiyeli kuvveden fiile çıkaracağına, düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum. Kasım ayında Antalya’da ev sahipliği yapacağımız COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda forumun üstlendiği bu misyon çok ama çok değerlidir. Bu bakımdan forumun temasının “Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık” şeklinde belirlenmesi son derece doğru ve isabetli olmuştur. Foruma fikirleriyle, eleştirileriyle ve tespitleriyle katkı yapan herkese, şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı iletiyorum. İrade beyanları olan ortak deklarasyonun ve ortak sonuç bildirgesinin de çevre ve iklim alanında atılacak yeni adımlar için şimdiden hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

İklim krizi

İklim krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Kıymetli misafirler, şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte hava kirliliğinden gıda kirliliğine, hatta gıda kıtlığına, atık yönetiminden doğal afetlere, iklim ve üretim kaynaklı problemlerin kelebek etkisiyle birbirini tetiklediği inkar edilemez bir hakikattir. Bu problemlerin etkisi enerjiden ulaşıma, sağlıktan tarım ve hayvancılığa kadar çok geniş bir alanda her geçen yıl daha da fazla hissedilmektedir. Fakat şu gerçeği de burada açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim hemen her çağda değişime uğramıştır. Buradaki asıl mesele, bu değişimin krize yol açmadan yönetilebilmesidir. Dolayısıyla bu sorunu iklim değişikliğinden ziyade iklim krizi olarak ele almamızın, inanıyorum ki daha gerçekçi olacağıdır. Bunu yalnızca isimlendirme düzeyinde kalan sathi bir anlaşmazlığı tekrar su yüzüne çıkarmak için söylemiyorum. Bilakis meseleyi doğru adlandırmanın rasyonel çözümleri beraberinde getireceğini vurgulamak adına özellikle dile getiriyorum.” diye konuştu

Küresel eşitsizlikler ve tüketim alışkanlıkları

Küresel eşitsizlikler üzerinde duran Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu hususu da dikkatinize sunmakta fayda görüyorum. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı, modernitenin tahrip edici etkilerinin hem zihinlerde hem de davranışlarda ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken, ciddi bir yekûn teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor.”

Gıda israfı ve çevresel tehditler

Gıda israfı ve küresel adaletsizliğe ilişkin verileri paylaşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler, aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Bir tarafta milyonlarca insan yiyecek bir lokma ekmek, içecek bir yudum su bulabilmek için çetin şartlarla boğuşurken, diğer tarafta lüks ve israf tüm hoyratlığıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın yayımladığı rapora göre, şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmaktadır. Bir yıl içerisinde üretilen gıdanın üçte biri, yani 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. Her sene 3 milyondan fazla çocuk, açlıkla bağlantılı hastalıklar neticesinde henüz ömrünün baharındayken hayata veda etmektedir. Öte yandan atık sorunu da küresel çapta önemli bir tehdit unsuru olarak karşımızda durmaktadır. Eşim Emine Erdoğan’ın forumun açılışında gündeme getirdiği, Pasifik Okyanusu’nun kuzeyinde tonlarca atık ve plastikten oluşan, 1,6 milyon kilometrekare büyüklüğündeki çöp kıtası sorunu, hangi vahim boyutlara vardığını ortaya koyan gerçekten ürkütücü bir örnektir. Elimizdeki veriler bu sorunun azalmak bir yana daha da derinleşeceğini gösteriyor. 2023’te 2,1 milyar ton olan katı atık miktarının, eğer önlem alınmazsa, 2050’de 3,8 milyar tona yükselmesi bekleniyor.”

Türkiye'nin çevre vizyonu ve Sıfır Atık

Türkiye’nin çevre politikalarına değinen Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Kıymetli katılımcılar, Türkiye olarak tabiatı hem Rabbimizin bizlere emaneti hem de gelecek nesillere teslim edilmesi gereken bir miras olarak görüyoruz. Çevre, iklim ve atık yönetimi noktasında gerekli adımları titizlikle atıyoruz. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. 2017’de eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün hamdolsun Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. 2022’de Türkiye’nin ana sunucu, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart’ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesi, bu yöndeki samimi çabaların en kıymetli meyvesi oldu.”

Sıfır Atık kazanımları ve hedefler

Sıfır Atık projesinin ekonomik ve çevresel katkılarını açıklayan Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:

“Hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. 36 milyon ağacın karbon salımına denk gelen 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçtik. 2 trilyon litre su, 270 milyar kilovatsaat enerji, 60 milyar litre petrol ve 390 milyon metreküp atık depolama alanı tasarrufu temin ettik. 2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, 2025’te yüzde 37,53’e, yani neredeyse üç katına çıktı. Bu oranı 2035’te yüzde 60’a, 2053’te ise inşallah yüzde 70’e çıkaracağız. 2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle, 2017 yılında çevre hassasiyetinin ve gelecek nesillere yönelik derin bir mesuliyet bilincinin simgesi olarak başlayan Sıfır Atık Hareketi’ni, 9 yıl gibi kısa sürede global bir çevre ve iklim mücadelesine dönüştüren, başta harekete ilham veren ve öncülük edenler olmak üzere tüm emek sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum. Sıfır Atık Forumu’nun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, forumu teşrif eden kıymetli misafirlerimizle programın icrasına destek olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle, sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.”