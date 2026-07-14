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AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti için Katar’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti için Katar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’ya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti için Katar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “TUR” ile Katar’ın başkenti Doha’ya ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Hamad Uluslararası Havalimanı’nda, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani karşıladı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye, babası eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani’nin vefatı dolayısıyla taziyelerini iletecek.

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