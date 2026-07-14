14 Temmuz 2026 Salı
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:02 Trossard'da mutlu son: Beşiktaş KAP'a bildirdi
11:23 Ahbap Derneği soruşturmasında yeni dalga: Gözaltı sayısı 39’a yükseldi
11:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir’i kabul etti
10:38 MHP Genel Başkanı Bahçeli’den grup toplantısında birlik ve dayanışma mesajı
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’un 10. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyuma gönderdiği mesajda, FETÖ ile mücadelenin hukuk içinde kararlılıkla süreceğini belirterek, “Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Yayınlanma
14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Siyasi ve Hukuki Yönleriyle 10’uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu”na gönderdiği mesajda, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu. Erdoğan, sempozyumun birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.

15 Temmuz’un tüm yönleri ele alınacak

Erdoğan, sempozyumda yapılacak değerlendirmelerin, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki yapılanmanın tüm yönleriyle ortaya konulmasına katkı sağlayacağını belirterek, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

“İhanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıktı”

FETÖ’nün yıllarca dini ve milli duyguları istismar ettiğini ifade eden Erdoğan, darbe girişiminin milletin direnişi sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirtti. Erdoğan, bu sürecin Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, devletin kılcal damarlarına kadar sızan terör yapılanmasından temizlenme ve demokrasinin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi direnci artırdı”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çift başlılığı ortadan kaldırdığını, karar alma süreçlerini hızlandırdığını ve devletin krizlere karşı direncini artırdığını ifade eden Erdoğan, sistemin Rusya-Ukrayna savaşı, Kovid-19 salgını, 6 Şubat depremleri ve İran merkezli bölgesel gelişmeler gibi süreçlerde sağladığı avantajların görüldüğünü belirtti.

“FETÖ ile mücadelede geri adım atmayacağız”

Erdoğan, Türkiye’nin tarihi kazanımlarını koruyarak yoluna devam edeceğini vurgulayarak, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

“FETÖ’yle mücadele noktasında ise asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.”

#Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Baba Emiri için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Baba Emiri için taziye mesajı
#Gündem / 12 Temmuz 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam’ı kabul etti
#Gündem / 10 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Adalet Bakanı Gürlek, tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılaya bağışladı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
Haluk Levent’e soruşturmada gözaltı kararı
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
15 Temmuz şehitleri köprüde düzenlenecek yürüyüşle anılacak
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
Osmaniye’de 7 yaşındaki Harun, biyonik kulak ameliyatıyla yeniden duymaya başladı Ü
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
YÖK’ten Yeditepe Üniversitesindeki mezuniyet töreni olayına soruşturma 
Gündem
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
TRT 1’in 15 Temmuz özel yapımı “Asırlık Gece” çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak
Gündem
Köprülerden müzelere, meydanlardan dünyaya: 15 Temmuz’un 10. yıl anma haritası
Köprülerden müzelere, meydanlardan dünyaya: 15 Temmuz’un 10. yıl anma haritası
Metrobüs 15 Temmuz’da FSM Köprüsü güzergahını kullanacak
Metrobüs 15 Temmuz’da FSM Köprüsü güzergahını kullanacak
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.