Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Siyasi ve Hukuki Yönleriyle 10’uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu”na gönderdiği mesajda, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu. Erdoğan, sempozyumun birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.

15 Temmuz’un tüm yönleri ele alınacak

Erdoğan, sempozyumda yapılacak değerlendirmelerin, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki yapılanmanın tüm yönleriyle ortaya konulmasına katkı sağlayacağını belirterek, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

“İhanet şebekesinin asıl niyeti 15 Temmuz gecesi ortaya çıktı”

FETÖ’nün yıllarca dini ve milli duyguları istismar ettiğini ifade eden Erdoğan, darbe girişiminin milletin direnişi sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirtti. Erdoğan, bu sürecin Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayarak, devletin kılcal damarlarına kadar sızan terör yapılanmasından temizlenme ve demokrasinin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını kaydetti.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi direnci artırdı”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çift başlılığı ortadan kaldırdığını, karar alma süreçlerini hızlandırdığını ve devletin krizlere karşı direncini artırdığını ifade eden Erdoğan, sistemin Rusya-Ukrayna savaşı, Kovid-19 salgını, 6 Şubat depremleri ve İran merkezli bölgesel gelişmeler gibi süreçlerde sağladığı avantajların görüldüğünü belirtti.

“FETÖ ile mücadelede geri adım atmayacağız”

Erdoğan, Türkiye’nin tarihi kazanımlarını koruyarak yoluna devam edeceğini vurgulayarak, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.

“FETÖ’yle mücadele noktasında ise asla geri adım atmayacak, Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan bu ihanet şebekesiyle hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması için var gücümüzle çalışacağız.”