Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Emlak Katılım’ı halka arz etmeyi hedefliyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde Emlak Katılım’a ilişkin yaptığı açıklamada, kurumun halka arz edilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız.” dedi.

Emlak Bankası’ndan Emlak Katılım’a dönüşüm süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumun tarihsel dönüşümüne işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin en köklü kurumlarından biri olan Emlak Bankası’nı 2018 yılında yaptığımız düzenlemeyle Emlak Katılım’a çevirmiş, böylelikle bu organizasyonu hem aslına hem de katılım finans ruhuna uygun şekilde yeniden ihya etmiştik.”

Erdoğan, atılan adımların ardından kurumun kısa sürede önemli bir ivme kazandığını vurguladı:

“Hamdolsun, attığımız bu adım neticesinde kurumumuz kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldi.”

Halka arz hedefi ve yeni dönem vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emlak Katılım’ın geleceğine ilişkin hedeflerini de paylaştı. Kurumun büyüme sürecinin daha ileri taşınacağını belirten Erdoğan, halka arz planına dikkat çekti:

“Şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, Emlak Katılım’ı halka arz etmeyi hedefliyoruz.”

Erdoğan, bu adımla birlikte ekonomik büyümenin tabana yayılmasının amaçlandığını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız.”

100. yıla doğru tarihsel vurgular

Emlak Bankası kökeniyle Türkiye’nin en eski finans kurumları arasında yer alan yapının, 100. yılına yaklaşan kurumsal geçmişiyle birlikte katılım finans alanında yeni bir döneme hazırlandığı değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, kurumun hem tarihsel mirasını hem de geleceğe dönük büyüme hedeflerini bir kez daha gündeme taşıdı.