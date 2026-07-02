Bakan Kurum, İzmirli Muzaffer’e verdiği sözü tutuyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz 2025’te meydana gelen orman yangınının üzerinden bir yıl geçerken, yangından etkilenen vatandaşlar için inşa edilen afet konutlarında çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Bu ay sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlar öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı.

Muzaffer’in hikayesini paylaştı

Bakan Kurum, yangının ardından Ödemiş’e gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelen 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı’nın görüntülerine yer verdi. Paylaşımında, “Yakında Üzümlü Köyü’ne, Muzaffer’in yeni evine misafir olacağım.” ifadelerini kullanan Kurum, afet sonrası verilen sözlerin yerine getirildiğini vurguladı.

Teslimatlar bu ay sonunda başlayacak

Yangının ardından başlatılan afet konutlarının yapımında sona yaklaşılırken, yeni evlerin bu ay sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Böylece yangında evlerini kaybeden vatandaşlar, bir yıl dolmadan yeni yuvalarına kavuşmuş olacak.