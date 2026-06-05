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AjansHaber Gündem Bakan Fidan: "Doktorlarımız, çakışanlarımız binlerce kilometre uzakta bu şartlar altında canla başla çalışıyorlar"

Bakan Fidan: "Doktorlarımız, çakışanlarımız binlerce kilometre uzakta bu şartlar altında canla başla çalışıyorlar"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki Arakanlı Müslümanların (Rohingya) yaşadığı mülteci kamplarını ziyaret ederek, bölgede yaşananların bir insanlık dramı olduğunu belirtti. Fidan, ziyaretinin amacının yalnızca mevcut durumu yerinde görmek değil, krize kalıcı çözümler geliştirmek olduğunu söyledi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakan Fidan: "Doktorlarımız, çakışanlarımız binlerce kilometre uzakta bu şartlar altında canla başla çalışıyorlar"

Myanmar’daki çatışmalardan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampları gezen Fidan, yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin bölgeye yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Fidan, kamplardaki koşullara ilişkin, “Burada maalesef bir insanlık dramı yaşanmakta. Türkiye’nin yardım eli her yere olduğu gibi buraya da uzanmış durumda ama tabii keşke bu dramlar olmasa, keşke biz de yardım etmek durumunda kalmasak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması konusunda özel hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Fidan, Türkiye’nin krizin ilk gününden itibaren bölgede sağlık ve insani yardım hizmetleri sunduğunu kaydetti.

Kamplarda 1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman’ın yaşadığını belirten Fidan, Türkiye’nin kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının sahada aktif görev yaptığını söyledi.

Türk yardım kuruluşlarının faaliyetlerini yerinde inceledi

Ziyaret kapsamında Türkiye’nin bölgede kurduğu sahra hastanesini de gezen Fidan, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Türk personelin özverili çalışmalarına dikkat çeken Fidan, “Burada da doktorlarımızla, çalışanlarımızla beraberiz. Arkadaşlar binlerce kilometre uzakta bu şartlar altında canla başla çalışıyorlar. Ne kadar teşekkür etsek azdır.” ifadelerini kullandı.

“Asıl hedef, kalıcı çözüm yollarını geliştirmek”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bölgedeki çalışmalarına değinen Fidan, insani yardımların önemli olmakla birlikte geçici çözümler sunduğunu belirtti.

Fidan, “Tabii bu, burada bulunan insanların durumuna bir geçici çözüm, bir yardım. Esas olarak benim Dışişleri Bakanı olarak buraya gelmemdeki en büyük amaç, sadece buradaki olanları yerinde görmek değil siyasi ve stratejik seviyede buradaki kardeşlerimizin bu durumunu kalıcı olmaktan çıkartıp daha farklı bir duruma nasıl götürebiliriz, uluslararası toplumla beraber bunu nasıl yapabiliriz? O önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Bangladeş’e teşekkür

Bangladeş hükümetinin mültecilere ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür eden Fidan, Türkiye’nin de Suriye iç savaşı sırasında milyonlarca sığınmacıya kapılarını açtığını hatırlattı.

Fidan, “Biz, Suriye’deki kardeşlerimiz savaştan kaçtıkları zaman milyonlarca kardeşimize kucak açmıştık. Bangladeşli kardeşlerimiz de kucak açmış durumdalar.” dedi.

Bölgede görev yapan Türk personelin zorlu iklim koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Fidan, “Ama burada çalışan gerek sağlık personelimizin gerek diğer personelimizin moralleri çok yüksek. Canla başla çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Emeklerini zayi etmesin.” ifadelerini kullandı.

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