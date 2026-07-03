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AjansHaber Gündem Ankara’da “yeni nesil” suç örgütlerine operasyon: 55 şüpheli tutuklandı

Ankara’da “yeni nesil” suç örgütlerine operasyon: 55 şüpheli tutuklandı

Ankara’da “yeni nesil” suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 90 şüpheliden adliyeye sevk edilen 89 kişiden 55’i tutuklandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Ankara’da “yeni nesil” suç örgütlerine operasyon: 55 şüpheli tutuklandı
KAYNAK: (AA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran’da “yeni nesil” suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 117 şüpheliden 90’ı yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri sağlık durumu nedeniyle adliyeye sevk edilemezken, 89 kişi Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldı.

Savcılık, şüphelilerden 4’ünü serbest bırakırken, 85 kişi tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgularının ardından 55 şüpheli tutuklanırken, 30 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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