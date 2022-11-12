Galatasaray Başakşehir'i dağıttı!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu ve Icardi yıldızlaşırken, Başakşehir beklemediği bir mağlubiyet yaşadı.

Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen Galatasaray rakibini farklı yenerken, son günlerin tartışılan ismi Kerem Aktürkoğlu maçta Hat-Trick yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde ilk kez karşılaştı.

Emre Belözoğlu şokta!

Mücadeleden beklemediği bir şekilde 7-0 mağlup ayrılan Başakşehir'de Emre Belözoğlu, kariyerinde bir ilki yaşadı. Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında yedi gol yemiş oldu.

Icardı kendine geldi

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve ismi sıkça özel hayatıyla gündeme gelen yıldız futbolcu Mauro Icardi, son maçlarda adeta kendine geldi. Arjantinli futbolcu Galatasaray'ın son 4 maçında 4 gol ve 1 asistlik performansla adeta yıldızlaştı.

Dünya Kupası arasına girerken Fenerbahçe 29 puanla lider durumdayken, hemen arkasında Galatasaray 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. 3. sırada yer alan takım ise 24 puanla Adana Demirspor.