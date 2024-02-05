FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmalarına yönelik operasyon tüm hızıyla sürüyor.

Özellikle FETÖ'nün TSK yapılanmasının kökünü kurutmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Emniyet güçleri yeni bir operasyona daha imza attı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bu kapsamda Konya, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.