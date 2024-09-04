Derbinin tarihi belli oldu!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak dev derbinin tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 3. haftanın erteleme karşılaşmaları ile 5. ve 6. haftanın maç programını da belirledi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman?
Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının tarihi 21 Eylül olarak belirlendi.
Galatasaray'ın Avrupa maçı sebebiyle ertelenen Gaziantep FK maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak.
5. haftada oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası ise 15 Eylül Pazar günü yapılacak.
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