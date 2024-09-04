Derbinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 3. haftanın erteleme karşılaşmaları ile 5. ve 6. haftanın maç programını da belirledi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman?

Buna göre, Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının tarihi 21 Eylül olarak belirlendi.

Galatasaray'ın Avrupa maçı sebebiyle ertelenen Gaziantep FK maçı 17 Eylül Salı günü oynanacak.

5. haftada oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş müsabakası ise 15 Eylül Pazar günü yapılacak.