Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı

İstanbul Eyüpsultan’da meydana gelen trafik kazası sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci isimli şahsa çarpan ve ölümüne neden Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte yurt dışına kaçtı.

Önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında ise yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan kazanın sürücüsü firari Timur Cihantimur ve olay sonrası onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işlenecek

Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal süre beklenmedi ve belgeler 1 hafta-10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek.