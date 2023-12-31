Erciyes, kayaktan sonra kaplıca turizmine de ev sahipliği yapacak

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, kaplıca turizmine yönelik çalışmalarda sevindiren haber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den geldi. Bakan Özhaseki, Erciyes Dağı’nda devam eden termal sıcak su çalışmalarının sonuç verdiğini belirterek, “İlk etapta saniyede 5 litre akan bir su bulundu. Devamında yine aynı şekilde sondaj yapıldığında saniyede 15-20 litreye kadar çıkabilecek. O zaman Erciyes’te 12 ay boyunca vatandaşların ziyaret edeceği ve ekonomiye katkı sağlayacağı bir merkez ortaya çıkacak.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, bir dizi temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye geldi. Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes’te önce kayak merkezini gezen ve orada vatandaşlarla sohbet eden Bakan Özhaseki, daha sonra sağlık turizmi için 3 yıl önce başlatılan termal sıcak su arama çalışmalarında gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erciyes’in, Kayseri için büyük bir nimet olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki “Neredeyse son 15 seneden fazla bir süredir kayak merkezi olarak inşa etmeye çalıştığımız Erciyes’te çok şükür sona doğru yaklaşıyoruz. Etap etap birçok proje uygulanıyor. Kayak merkezini gezdiğimizde binlerce insanın orada kayak yaptığını gördük. Cıvıl cıvıl bir ortam var. Yurt dışından gelen çok sayıda yabancı turist var. Kayseri ekonomisini ayağa kaldırabilecek en önemli bölge olarak Erciyes önümüzde duruyor.” diye konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ YAZDAN İTİBAREN OTELLERDE KULLANILMAYA BAŞLAYACAK”

Devam eden termal sıcak su sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“O günlerde ısrarla bir şeyin daha altını çizerek vurgulamıştık. O da buradaki kaplıca suyu meselesi. Nihayetinde, aramalar neticesinde içerisinde envaiçeşit minarelin olduğu bir kaynak bulundu. İlk etapta saniyede 5 litre akan bir su bulundu. Devamında yine aynı şekilde sondaj yapıldığında saniyede 15-20 litreye kadar çıkabilecek. O zaman Erciyes’te 12 ay boyunca vatandaşların ziyaret edeceği ve ekonomiye katkı sağlayacağı bir merkez ortaya çıkacak. Bu su büyük bir nimet. İçinde bulunan minerallere baktığımız zaman her birisini insanlar vitamin olarak alıyorlar. Bakteri hiç yok, içilebilir nitelikte. Herhalde önümüzdeki yazdan itibaren de otellerde kullanılmaya başlayacak.”