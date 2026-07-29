BMW yaklaşık 8 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman otomobil üreticisi BMW, zayıflayan Çin pazarı, artan maliyetler ve küresel rekabet baskıları nedeniyle hayata geçirdiği tasarruf programı kapsamında yaklaşık 8 bin çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre, BMW yönetimi ile işçi temsilcileri arasında gönüllü ayrılık programına ilişkin haftalardır süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı.

Anlaşma kapsamında gönüllü ayrılık programı Ekim 2026’da başlayacak ve 2027 yılı sonuna kadar devam edecek. Programla şirketin toplam çalışan sayısı yaklaşık 8 bin kişi azaltılacak.

Dünya genelinde yaklaşık 150 bin, Almanya’da ise 84 bin çalışanı bulunan BMW’de, doğrudan üretimde görev almayan yaklaşık 40 bin personele gönüllü ayrılık teklifi sunulacak.

Program idari kadroları kapsayacak

Tasarruf programının ağırlıklı olarak yönetim, AR-GE, planlama ve idari birimlerde görev yapan çalışanları kapsayacağı belirtilirken, gönüllü ayrılacak personele ödenecek tazminatın maaş ve kıdem esas alınarak belirleneceği ifade edildi.

Çin pazarındaki daralma etkili oldu

BMW, haziran ayında özellikle Çin pazarındaki talep daralmasını gerekçe göstererek 2026 yılı satış ve kâr beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti.

Şirket, ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri, yükselen üretim maliyetleri ve küresel rekabet baskısı nedeniyle tasarruf tedbirlerini devreye alacağını açıklamıştı.