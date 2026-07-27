Ticaret Bakanlığından aldatıcı reklamlara karşı yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı ticari uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlamak amacıyla Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle hedefli reklamcılık uygulamalarında reklam verenlerin tüketicilere reklamların hangi kriterlerle gösterildiğini ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğini açık şekilde bildirmesi gerekecek. Çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı hedefli reklamlar ise yasaklandı.

Sosyal medya etkileyicilerinin kazanç veya menfaat karşılığında yaptığı paylaşımlarda “reklam” veya “tanıtım” ibaresi kullanılması zorunlu hale getirildi. İndirimli satış reklamlarında ise indirim öncesi fiyatın son 10 gün içindeki en düşük fiyat olarak gösterilmesi şartı getirildi.

Yönetmelikle yapay zeka kullanılarak oluşturulan dijital karakterlerin reklamlarda yer alması halinde bunun açıkça belirtilmesi zorunlu olurken, gerçek kişilerin yapay zeka ile oluşturulan dijital kopyalarının ürünü kullanmış veya tavsiye etmiş izlenimi veren reklamlara yasak getirildi.

Ayrıca “çevre dostu” gibi çevresel beyanların belgeyle ispat edilmesi zorunlu hale gelirken, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına yönelik reklam yasağı genişletildi. Tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi.