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Edirne'de 390 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 390 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 7 araçta yaptıkları kontrollerde 39 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan ekiplerin sınır bölgesindeki devriyesinde 351 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 390 göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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