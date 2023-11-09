DSÖ’den Gazze için salgın uyarısı!

DSÖ’den yapılan uyarıda, “Gazze'de çatışmalar nedeniyle ölümler ve yaralanmalar artmaya devam ederken, aşırı kalabalık, sağlık, temiz su ve sanitasyon sistemlerinin bozulması, bulaşıcı hastalıkların hızla yayılması gibi ek bir tehlike oluşturmaktadır. Bazı endişe verici eğilimler şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Yakıt eksikliği arıtma tesislerinin kapanmasına yol açarak insanların kirli su tüketmesine neden oldu ve ishal gibi bakteriyel enfeksiyonların yayılma riskini önemli ölçüde artırdı. Yakıt eksikliği aynı zamanda katı atıkların toplanmasını da sekteye uğratarak, hastalık taşıyabilen ve bulaştırabilen böceklerin ve kemirgenlerin hızla ve yaygın bir şekilde çoğalmasına elverişli bir ortam yaratmıştır” denildi.

ÇOK SAYIDA İSHAL VAKASI BİLDİRİLDİ

DSÖ, Ekim ayının ortasından bu yana 33 bin 551’den fazla ishal vakası bildirildiğine, bunların yarısından fazlasının ise 5 yaşın altındaki çocuklar olduğuna dikkat çekti. DSÖ, “2021 ve 2022 boyunca 5 yaşın altındaki çocuklarda görülen aylık ortalama 2 bin vakaya kıyasla önemli bir artış söz konusudur. 8 bin 944 uyuz ve bit vakası, 1005 su çiçeği vakası, 12 bin 635 deri döküntüsü vakası ve 54 bin 866 üst solunum yolu enfeksiyonu vakası da rapor edilmiştir. Rutin aşılama faaliyetlerinin aksaması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların eksikliği, hastalıkların yayılma riskini daha da artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR HIZLI ŞEKİLDE ULAŞMALI

DSÖ, yardımların hızlı şekilde Gazze’ye ulaşması gerektiğinin altını çizerek, “DSÖ, yakıt, su, gıda ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere insani yardımın Gazze Şeridi'nin tamamına acilen ve hızlandırılmış bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulunmaktadır. Çatışmanın tüm tarafları, sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır” dedi.