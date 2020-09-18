DSÖ: Çok büyük bir koronavirüs dalgası geliyor

Çin'in Wuhan kentinde Kasım 2019'da ortaya çıkan ve yaklaşık 1 senede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 30 milyon 400 bini, ölü sayısı ise 951 bini geçti. İyileşen sayısı ise 22 milyonu bini aştı.

"AVRUPA'YA ÇOK CİDDİ YENİ BİR KOVİD-19 DALGASI GELİYOR"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bölgesel Direktörü Hans Kluge, Avrupa genelinde hızla artan Kovid-19 vakalarının "uyanma çağrısı" niteliğinde olduğunu belirterek, Avrupa Birliği ülkelerinin yarısından fazlasında son iki haftada günlük vaka sayılarının iki katına çıktığını söyledi ve "Avrupa'ya çok ciddi yeni bir Kovid-19 dalgası geliyor" dedi.

Kopenhag'da konuşan Kluge, sadece geçen hafta Avrupa genelinde 300 binden fazla yeni vaka tespit edildiğini, bunun da Mart ayında sayılardan daha fazla olduğunu belirtti: "Artık daha fazla test yapıldığı için daha fazla vaka tespit ediliyor olsa da, bir yandan da bölgede salgının hızla yayıldığına dair bizi alarma geçiren durumu ortaya koyuyor."

ÜLKE ÜLKE SON DURUM

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1174 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 84 bin 372'ye yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 96 bin 424 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana rekor sayıda günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 5 milyon 214 bin 677'ye çıktı. Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 4 milyon 112 bin 551 kişi iyileşti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 829 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 134 bin 935'e, vaka sayısı da 36 bin 303 artarak 4 milyon 455 bin 386'ya yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 753 bin 82 olarak kayda geçti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 201 artarak 72 bin 179'a ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 3 bin 182 artışla 684 bin 113'e çıktı. Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 488 bin 416 kişi iyileşti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 905 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 91 bin 186'ya yükseldi. Ülkede son bir günde ölü sayısı 134 artarak 19 bin 195'e, iyileşen sayısı 5 bin 339 artarak 901 bin 207'ye ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 3 bin 49 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 952'ye, vaka sayısının da 416 bin 198'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 869'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 355 bin 505'e ulaştığı bilgisini verdi. Lari, ülkede toplam 3 milyon 691 bin 399 kişiye test yapıldığını aktardı.