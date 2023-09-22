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Diyanet İşleri Başkanlığı 20 mühendis alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 bilgisayar ve 2 adli bilişim mühendisi alımı yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 bilgisayar ve 2 adli bilişim mühendisi alımı yapacak.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ​​​2023 Yılı Mühendis Alımı Sınavı'na başvuran ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav giriş belgelerine "sinav.diyanet.gov.tr"​ adresinden ulaşabilecek.

Başvuru şartları ile sınavın yer ve tarihine ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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